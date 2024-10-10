«Таиланд и ОАЭ в тренде»: Куда поедут отдыхать россияне на Новый год
Сэкономить на отдыхе в новогодние праздники поможет «умное бронирование» — чуть более ранний вылет и возвращение после праздников, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Топ популярных новогодних направлений не меняется уже много лет, однако в этом году к нему добавятся такие страны, как Оман, Катар, Бахрейн и Китай. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что длительные новогодние каникулы наряду с расширением предложения привели к росту в два-три раза год к году продаж в России организованных туров за рубеж на новогодние праздники. Растет спрос со стороны российских туристов на курорты Египта и стран Юго-Восточной Азии, в то время как интерес к Турции сокращается. По словам Арутюнова, топ популярных новогодних направлений пополнится в этом году несколькими новыми позициями.
«Естественно, что к Турции падает интерес, потому что там сезон заканчивается в октябре, становится достаточно прохладно. Топ популярных новогодних направлений практически не меняется уже много лет: Таиланд, ОАЭ, думаю, что в этом году присоединятся Оман, Катар, Бахрейн, куда есть прямые рейсы. Наверняка добавится и Китай (остров Хайнань вполне подходит для пляжного отдыха). Также полагаю, что постепенно будут догонять такие направления, как Вьетнам, который тоже пополнился рейсами из России, Индонезия (Бали, куда также появились прямые рейсы). Безусловно, есть и такое традиционное направление, как Мальдивы», — сказал Арутюнов.
Собеседник НСН добавил, что избежать излишней переплаты в новогодние праздники поможет «умное бронирование».
«В новогоднее время отдых всегда дороже, потому что это наиболее востребованный сезон. Если, например, обычная стоимость авиабилета составляет 50 тысяч рублей, то в новогодние праздники билет может обойтись в 120, 130, а то и в 150 тысяч рублей, еще и не на все даты возможно будет приобрести билеты. То же самое касается отелей. Однако можно воспользоваться «умным бронированием»: если улететь 25-26 декабря и вернуться 15-16 января, то можно сэкономить на перелете и на отеле. А вот раннее бронирование на цену никак не влияет: как правило, оно помогает получать номера в наиболее востребованных отелях, если же бронировать за месяц-два, там уже может не быть номеров», — отметил он.
В заключение Арутюнов предрек Египту потерю популярности в конкуренции с ОАЭ.
«Египет всегда был привлекателен тем, что был самым дешевым направлением на море, а сейчас туда лететь дольше и зачастую дороже, чем в ОАЭ, куда только из Москвы ежедневно отправляются около 25 рейсов. Да и отели в ОАЭ открываются более дешевые и качественные, чем в Египте», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года, превысило 2,3 млн.
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