Россияне стали заранее планировать поездки на новогодних праздниках

По сравнению с показателями прошлого года в 10 раз вырос спрос на поездки в Шанхай на грядущие новогодние праздники, отмечает «Газета.Ru». Билет в одну сторону обойдется желающим отдохнуть в крупнейшем городе Китая в 35 тысяч рублей, за проживание в трехзвездочном отеле надо будет отдать три тысячи рублей.

Кроме того, на период новогодних праздников в восемь раз вырос спрос на Сеул, Токио и Сингапур, в семь раз возросла популярность Дубая, в пять - Шри-Ланки, в два - Хошимина и Барселоны.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что при бронировании туров на новогодние праздники на Мальдивы заранее можно получить скидки в 15-20%.

