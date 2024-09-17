Россияне стали заранее планировать поездки на новогодних праздниках
В этом году в два раза больше россиян встретят Новый год за границей, говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip.
По сравнению с показателями прошлого года в 10 раз вырос спрос на поездки в Шанхай на грядущие новогодние праздники, отмечает «Газета.Ru». Билет в одну сторону обойдется желающим отдохнуть в крупнейшем городе Китая в 35 тысяч рублей, за проживание в трехзвездочном отеле надо будет отдать три тысячи рублей.
Кроме того, на период новогодних праздников в восемь раз вырос спрос на Сеул, Токио и Сингапур, в семь раз возросла популярность Дубая, в пять - Шри-Ланки, в два - Хошимина и Барселоны.
Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что при бронировании туров на новогодние праздники на Мальдивы заранее можно получить скидки в 15-20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru