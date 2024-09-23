Россию с начала 2024 года посетили более 2,3 млн иностранных туристов
Число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года, превысило 2,3 млн. Об этом заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, сообщила пресс-служба министерства.
Как отметил Кондратьев, туризм — один из самых динамично развивающихся секторов экономики в мире, а Россия становится «все более привлекательной» для иностранцев.
«С начала 2024 года уже более 2,3 млн иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны», — заявил директор департамента.
Кондратьев также указал на важность продвижения новых туристических направлений и поддержки местного предпринимательства.
Между тем глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что число туристических поездок россиян выросло на 24% с 2023 года, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru