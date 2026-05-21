Центробанк рекомендовал усилить контроль при внесении крупных сумм наличных

В частности, регулятор предлагает ежедневно анализировать операции клиентов, обращая при этом особое внимание на характерные признаки легализации преступных средств и прочих противозаконных действий.

Речь идёт о ситуациях, когда, например, в течение 30 дней вносится не менее пяти млн рублей или многократное внесение сумм от 100 тысяч рублей, которые через непродолжительное времени переводятся за рубеж.

«Такие меры не коснутся физлиц, в отношении которых у банков есть документально подтверждённая информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег и имущества», - указал регулятор.

Ранее стало известно, что Центробанк и Федеральная налоговая служба готовят массовую проверку банковских переводов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

