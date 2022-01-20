Таиланд 1 февраля возобновит въезд вакцинированных туристов без карантина

Власти Таиланда возобновят с 1 февраля программу для туристов Test & Go, которая позволяет вакцинированным гражданам избежать карантин при въезде в страну. Об этом сообщила глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, передает ТАСС.

Отмечается, что теперь программа будет распространена на туристов из всех стран, при въезде им потребуется сдать два ПЦР-теста – сразу по прибытии и на пятый день.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн

Также представитель МИД напомнила о необходимости предъявить отрицательный ПЦР перед вылетом.

Ранее мировому сообществу рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки, заявили в комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

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ТЕГИ:КоронавирусКарантинТаиланд
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