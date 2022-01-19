ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 330 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

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Число смертельных случаев превысило 5,55 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн - в начале января текущего года. Максимум за пандемию суточный прирост - 3,4 млн заражений - был зафиксирован 12 января.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 66,5 млн), Индии (более 37,9 млн) и Бразилии (более 23 млн).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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