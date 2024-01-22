Строительство нового горнолыжного курорта в Сочи начнется в 2024 году

В 2024 году начнется строительство канатной дороги на курорте Турьев Хутор в горном кластере Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергея Бачина.

По его словам, «примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора удвоится». Здесь появится зона катания, рестораны и вся необходимая инфраструктура.