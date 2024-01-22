Строительство нового горнолыжного курорта в Сочи начнется в 2024 году
В 2024 году начнется строительство канатной дороги на курорте Турьев Хутор в горном кластере Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергея Бачина.
По его словам, «примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора удвоится». Здесь появится зона катания, рестораны и вся необходимая инфраструктура.
Горнолыжные курорты – один из самых популярных видов зимнего отдыха среди россиян. На первом месте в этом году оказался «Шерегеш» в Кемеровской области (стал популярнее на 69%), подсчитали аналитики «Авито Услуг». Второе место занял «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии (популярность возросла на 28%). Третье место заняла «Красная Поляна» в Краснодарском крае.
Горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Историк Крушельницкий: Россия может претендовать на объекты в Ницце и Иерусалиме
- Дочь Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы
- Израильтяне смогут находиться в Германии до 26 апреля без продления ВНЖ
- Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с котом Твиксом
- В Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО
- Правительство поддержало законопроект о регулировании «сиротского» контента
- ЦАХАЛ: С начала конфликта в Газу въехали 12 тысяч грузовиков с медоборудованием
- В ДР Конго в ДТП с грузовиком погибли 18 человек
- Гостиницы «Азимут» и отель «Метрополь» передали в управление Росимущества
- При атаке дрона-камикадзе белгородского села пострадал человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru