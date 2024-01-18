Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов

Горнолыжные курорты – один из самых популярных видов зимнего отдыха среди россиян. На первом месте оказался «Шерегеш» в Кемеровской области (стал популярнее на 69%), подсчитали аналитики «Авито Услуг».

Второе место занял «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии (популярность возросла на 28%). Третье место заняла «Красная Поляна» в Краснодарском крае, сообщает «Федерал пресс».