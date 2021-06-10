«Форточка приоткрылась». Названы страны, куда россияне смогут отправиться летом
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала, что российские туристы ждут возобновления чартерных рейсов в Египет и Турцию.
Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что туристам радоваться этому рано, потому что чартерные рейсы не возобновлены, а массовые направления все еще закрыты.
«Чартерных рейсов нет, возобновлена регулярная перевозка. С одной стороны, это очень хорошо, потому что авиасообщение уже открыто. С другой стороны, для организованного туризма страны приоткрылись, потому что мы считаем открытием направления, когда летят чартерные рейсы. Когда открывают авиасообщение, мы понимаем, что это первая ласточка. Уже приоткрывается форточка, а нам нужно, чтобы открывались окна. Чартеры – это поток. А пандемия никуда не делась, приходится сдерживать поток туристов. Пока что летят люди, у которых есть недвижимость в той или иной стране, есть родственники, восстанавливаются и деловые отношения», - отметила Осипова.
По ее словам, к резкому оживлению туризма это не приведет, россияне все еще ждут открытия самых популярных массовых направлений.
«Особого ажиотажа и радости мы в глазах туристов не увидели. Все ждут открытия чартерных рейсов на Кипр, в Тунис, Турцию и, конечно, Египет. Египет является ярким примером того, что туристу нужно. Вроде бы Египет открыт для туристов, но через Каир – а это означает удорожание турпакета и трудоемкость в целом. Марокко и Хорватия, например, никогда не были массовыми и экономичными направлениями. Не каждый турист может себе это позволить. Я уже не говорю про Испанию, Грецию. Я даже забыла вообще, есть ли такие направления. Пока мы упор делаем на четыре направления, которые давали возможность нашим туристам с небольшим доходом отдохнуть. Прежде всего, мы учитываем семейный отдых и ждем открытия популярных летних выездных направлений», - объяснила она.
Осипова также подчеркнула, что российские курорты уже необходимо разгружать из-за резкого увеличения туристического потока.
«Дело даже не в цене, загружены у нас полностью и проданы как раз отели очень дорогие. В этом парадокс. С другой стороны, люди, когда платят деньги, хотят получить за свои деньги качество услуг. Основной поток наших туристов едет отдыхать в отели двух-трех звезд, которые процентов на 15 повысили цену. Сейчас наши курорты пора разгружать. Когда мне говорят, что опасно лететь куда-то, я задаюсь вопросом, когда у нас в Анапе на пяти сантиметрах пять человек загорает, это не опасно? О какой дистанции мы говорим, о каких мерах предосторожности?» - добавила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле. По последним данным Минздрава Турции, курортная провинция Анталья достигла показателя 32,2 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за 14 дней, что более чем удовлетворяет критериям российского Оперштаба по открытию направлений, - отмечает Ассоциация туроператоров России.
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