«Форточка приоткрылась». Названы страны, куда россияне смогут отправиться летом

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что туристам радоваться этому рано, потому что чартерные рейсы не возобновлены, а массовые направления все еще закрыты.

«Чартерных рейсов нет, возобновлена регулярная перевозка. С одной стороны, это очень хорошо, потому что авиасообщение уже открыто. С другой стороны, для организованного туризма страны приоткрылись, потому что мы считаем открытием направления, когда летят чартерные рейсы. Когда открывают авиасообщение, мы понимаем, что это первая ласточка. Уже приоткрывается форточка, а нам нужно, чтобы открывались окна. Чартеры – это поток. А пандемия никуда не делась, приходится сдерживать поток туристов. Пока что летят люди, у которых есть недвижимость в той или иной стране, есть родственники, восстанавливаются и деловые отношения», - отметила Осипова.