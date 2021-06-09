Турция «расковидилась». В отличие от России

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле – с таким заявлением выступил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «В ближайшее время, с июля месяца, полетные программы будут восстанавливаться», - сказал он, сославшись на то, что на турецких курортах снизились показатели заболеваемости коронавирусом.

Он также напомнил, что порядка 500 тысяч путешественников не смогли воспользоваться турами, отмененными в еще прошлом году. А кроме того, сопоставимое количество россиян не смогли воспользоваться уже оплаченным отдыхом в турецких отелях этой весной. 12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.

По последним данным Минздрава Турции, курортная провинция Анталья достигла показателя 32,2 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за 14 дней, что более чем удовлетворяет критериям российского Оперштаба по открытию направлений, - отмечает Ассоциация туроператоров России.

Конечно, отрадно, что Турция, как теперь принято говорить, «расковидилась». Другое дело, что в России, наоборот, отмечен существенный рост показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В целом по стране за последние сутки диагностировали 10 407 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В Москве впервые с января выявили более 4 тысяч случаев заражения COVID-19.

Власти Москвы уже заверили, что не собираются вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости. Об этом, в частности, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с рестораторами. По его словам, власти считают, есть возможность справиться с заболеваемостью без принятия подобных мер.

Вместе с тем, в Москве будет усилен контроль за использованием масок и перчаток в торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте, ночных клубах и концертных залах, на предприятиях. По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, сотрудники правительства столицы совместно с полицией будут постоянно проводить контрольные мероприятия. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова попросила москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить социальные контакты.

Полного локдауна, конечно, ожидать не стоит. Однако при таких обстоятельствах, которые более всего напоминают новую эпидемическую волну, рассчитывать на массовый выезд за рубеж, в том числе на курорты Турции и Египта, было бы несколько опрометчиво.

