«Поднять чартеры!» Туроператоры не боятся отмены грузопассажирских рейсов

«По туроператорам это решение не ударит, поскольку они не отправляют туристов грузопассажирскими рейсами. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, если такие случаи и были когда-то, они носили единичный и исключительный характер. С тех пор было несколько предупреждений и со стороны Росавиации, и со стороны Ростуризма. Так что можно сказать с полной ответственностью, что туроператоры такие рейсы на системной основе не используют. На грузопассажирских рейсах могут быть туристы, но это те люди, которые пытаются вылететь самостоятельно. Это могут быть люди с двойным гражданством, с видом на жительство, у которых недвижимость за рубежом, отправляющиеся за границу с медицинскими целями или на обучение. Но это не организованные туристы, на таких рейсах их нет и не будет», - сказал Шпилько.

При этом он отметил, что не понимает, почему до сих пор не восстановлено регулярное авиасообщение с Кипром, Черногорией и другими странами, открывшими границы для российских туристов.

«Мы не видим никаких оснований для того, чтобы эти направления оставались закрытыми. Можно не просто восстановить нормальное регулярное авиасообщение, а поднять туда чартеры. Причем не только из Москвы или Санкт-Петербурга, а из всех международных региональных аэропортов, где были соответствующие чартерные программы до пандемии. При этом Росавиация действует в соответствии с решениями Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, и почему они дают те или иные разрешения – это их внутренняя кухня», - заключил собеседник НСН.