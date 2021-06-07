«Поднять чартеры!» Туроператоры не боятся отмены грузопассажирских рейсов
Можно не просто открыть регулярное авиасообщение с Кипром и Черногорией, но и поднять туда чартеры из регионов России, заявил НСН Сергей Шпилько.
Российские туроператоры не отправляют граждан за рубеж грузопассажирскими рейсами, поэтому их возможная отмена никак не повлияет на отрасль, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Ранее стало известно, что в России могут быть отменены грузопассажирские рейсы, перевозящие туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. По данным «Коммерсанта», сильнее всего от этого могут пострадать операторы, продающие туры на Кипр.
«По туроператорам это решение не ударит, поскольку они не отправляют туристов грузопассажирскими рейсами. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, если такие случаи и были когда-то, они носили единичный и исключительный характер. С тех пор было несколько предупреждений и со стороны Росавиации, и со стороны Ростуризма. Так что можно сказать с полной ответственностью, что туроператоры такие рейсы на системной основе не используют. На грузопассажирских рейсах могут быть туристы, но это те люди, которые пытаются вылететь самостоятельно. Это могут быть люди с двойным гражданством, с видом на жительство, у которых недвижимость за рубежом, отправляющиеся за границу с медицинскими целями или на обучение. Но это не организованные туристы, на таких рейсах их нет и не будет», - сказал Шпилько.
При этом он отметил, что не понимает, почему до сих пор не восстановлено регулярное авиасообщение с Кипром, Черногорией и другими странами, открывшими границы для российских туристов.
«Мы не видим никаких оснований для того, чтобы эти направления оставались закрытыми. Можно не просто восстановить нормальное регулярное авиасообщение, а поднять туда чартеры. Причем не только из Москвы или Санкт-Петербурга, а из всех международных региональных аэропортов, где были соответствующие чартерные программы до пандемии. При этом Росавиация действует в соответствии с решениями Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, и почему они дают те или иные разрешения – это их внутренняя кухня», - заключил собеседник НСН.
Как пишет Forbes, Ростуризм и Росавиация направили уведомления туроператорам и авиакомпаниям с предупреждениями о возможном аннулировании полетов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми сейчас нет регулярного авиасообщения. По данным «Коммерсанта», сегодня для россиян открыты 43 страны, куда можно вылететь обычным либо грузопассажирским авиарейсом. При этом источники издания утверждают, что российские туристы сейчас летают на Кипр грузопассажирскими рейсами.
В начале июня власти Черногории разрешили туристам из России приезжать в страну без обязательной сдачи теста на COVID-19. При этом во время курортного сезона россияне могут находиться в этой стране без визы в течение 90 дней.
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