Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла ОИ
Сборная США завоевала «золото» Олимпийского хоккейного турнира в Милане-Кортине, обыграв в финале канадцев со счётом 2:1 в овертайме.
Это первое олимпийское золото американцев в мужском хоккее с 1980 года. Для США это третья победа в истории Олимпиад, в то время как Канада остаётся рекордсменом с девятью титулами. Последний ими был завоеван в 2014 году в Сочи.
Основное время завершилось вничью, и судьбу золота решал овертайм в формате 3 на 3. Решающий момент наступил на 2-й минуте дополнительного периода: Джек Хьюз мощным броском пробил вратаря канадцев Джордана Биннингтона и принёс США долгожданную победу.
Героем встречи также стал голкипер американцев Коннор Хеллебайк, отразивший 41 бросок и выстоявший в ключевые моменты.
Это уже третий финал Олимпиады между США и Канадой. Ранее северные соседи побеждали в 2002 году (5:2) и в Ванкувере в 2010 с гола Сидни Кросби. Но на этот раз Кросби из-за травмы пропустил турнир, а американцы взяли реванш.
На предыдущих Играх в Пекине-2022 золото досталось финнам, которые в финале обыграли сборную ROC (Олимпийский комитет России) со счётом 2:1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
