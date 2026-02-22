Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля

Для сравнения, в прошлом году самым дорогим вариантом на аналогичный период был 11-дневный отдых на Мальдивах для двоих взрослых с ребёнком в 5-звёздочном отеле - он обошёлся в 1,47 млн рублей.

Самым бюджетным туром на 23 февраля в этом году стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один человек провёдет 6 ночей в трёхзвёздочном отеле без питания за 21,4 тысячи рублей.

Годом ранее наиболее доступным вариантом была трёхдневная поездка пары из Москвы в Казань в апарт-отель без питания - стоимость составила 17,5 тысячи рублей.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал НСН, как россиянам слетать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».