Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля

Самым дорогим туром на 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. За 9 ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами семья из четырёх человек заплатила 1 637 832 рубля. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Travelata.

В России назвали самый дорогой и самый бюджетный тур в 2025 году

Для сравнения, в прошлом году самым дорогим вариантом на аналогичный период был 11-дневный отдых на Мальдивах для двоих взрослых с ребёнком в 5-звёздочном отеле - он обошёлся в 1,47 млн рублей.

Самым бюджетным туром на 23 февраля в этом году стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один человек провёдет 6 ночей в трёхзвёздочном отеле без питания за 21,4 тысячи рублей.

Годом ранее наиболее доступным вариантом была трёхдневная поездка пары из Москвы в Казань в апарт-отель без питания - стоимость составила 17,5 тысячи рублей.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал НСН, как россиянам слетать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

