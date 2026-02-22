Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву
22 февраля 202618:42
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в своем канале в «MAX».
Таким образом, количество сбитых за воскресенье беспилотников, летевших на Москву, достигло 20.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты 8 БПЛА ВСУ. Позднее число сбитых дронов выросло до 11, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву
- Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля
- Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max
- Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов
- Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа
- Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ
- «Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года
- Все московские аэропорты возобновили работу
- СМИ: ВСУ значительно уступают российским войскам на поле боя