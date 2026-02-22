Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в своем канале в «MAX».

Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты

Таким образом, количество сбитых за воскресенье беспилотников, летевших на Москву, достигло 20.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты 8 БПЛА ВСУ. Позднее число сбитых дронов выросло до 11, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
