Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max

Якубовский напомнил, что с 17 февраля 2026 года организации ЖКХ обязаны публиковать в Max контакты, режим работы, данные диспетчерской и аварийной служб, а также обеспечивать электронный обмен сообщениями с жильцами. А с 1 сентября 2026 года вступит в силу требование вести официальное взаимодействие с собственниками именно через эту платформу.

И хотя отдельного штрафа за отсутствие чата или информации в Max нет, но нарушение может квалифицироваться как несоблюдение правил управления МКД и лицензионных требований (ст. 7.23.3 КоАП РФ).

«В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей», - сказал Якубовский, отметив, что при повторных случаях возможна дисквалификация руководителя.

Депутат отметил, что контроль будут осуществлять региональные жилищные инспекции, а цифровой формат сделает нарушения более заметными и легко фиксируемыми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».