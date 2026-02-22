Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей, если не создадут домовой чат в национальном мессенджере Max или не разместят там обязательную информацию. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Якубовский напомнил, что с 17 февраля 2026 года организации ЖКХ обязаны публиковать в Max контакты, режим работы, данные диспетчерской и аварийной служб, а также обеспечивать электронный обмен сообщениями с жильцами. А с 1 сентября 2026 года вступит в силу требование вести официальное взаимодействие с собственниками именно через эту платформу.
И хотя отдельного штрафа за отсутствие чата или информации в Max нет, но нарушение может квалифицироваться как несоблюдение правил управления МКД и лицензионных требований (ст. 7.23.3 КоАП РФ).
«В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей», - сказал Якубовский, отметив, что при повторных случаях возможна дисквалификация руководителя.
Депутат отметил, что контроль будут осуществлять региональные жилищные инспекции, а цифровой формат сделает нарушения более заметными и легко фиксируемыми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля
- Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max
- Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов
- Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа
- Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ
- «Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года
- Все московские аэропорты возобновили работу
- СМИ: ВСУ значительно уступают российским войскам на поле боя
- Гладков: Мужчина погиб в результате удара дрона по автомобилю в Малиновке