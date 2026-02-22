Сальдо: Два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области

По информации Сальдо, в селе Малая Кардашинка гражданский автомобиль наехал на мину. От взрыва погибла женщина 1948 года рождения, находившийся с ней мужчина получил осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу.

В селе Чулаковка на мине подорвалась машина скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов. К счастью, медицинские работники и водитель не пострадали, добавил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что установка мин на дорогах общего пользования, которыми ежедневно пользуются мирные жители, является террористическим актом, направленным против беззащитного населения.

Ранее в Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».