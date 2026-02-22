Сальдо: Два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области
В результате подрыва двух автомобилей в Херсонской области на минах погибла пожилая женщина, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По информации Сальдо, в селе Малая Кардашинка гражданский автомобиль наехал на мину. От взрыва погибла женщина 1948 года рождения, находившийся с ней мужчина получил осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу.
В селе Чулаковка на мине подорвалась машина скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов. К счастью, медицинские работники и водитель не пострадали, добавил Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что установка мин на дорогах общего пользования, которыми ежедневно пользуются мирные жители, является террористическим актом, направленным против беззащитного населения.
Ранее в Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Стоимость въездной визы в Египет вырастет до $30 с 1 марта
- Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла ОИ
- Сальдо: Два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области
- Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву
- Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля
- Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max
- Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов
- Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа
- Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ