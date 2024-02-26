АТОР: Отдых в Турции обойдется россиянам летом от 200 тысяч рублей
Десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней. Так, в исследовании рассматривались турпакеты на двоих с размещением в 23 отелях категории «четыре» и «пять» звезд, системой «все включено» и медстраховкой.
Согласно данным, в 15 из 23 отелей стоимость туров в евро по сравнению с 2023 годом снизилась или осталась прежней. Эксперты АТОР указали, что каждый отель самостоятельно устанавливает ценовую политику для российских туристов в зависимости от загрузки, ориентации на определенные рынки и других факторов. В целом, подсчитали аналитики, летний отдых в Турции подорожает на 7-8%.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН рассказал, что туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров в Турцию на лето и майские праздники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru