Эрдоган: Турция приняла 35 миллионов туристов с начала года

По его словам, власти Турции ставят цель закрыть сезон в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов дохода от туризма. В прошлом году страна приняла 56 миллионов путешественников.

В январе-августе 2024 года только турецкая Анталия приняла 11,7 миллиона иностранных туристов, сообщает «Турпром». Отмечается, что больше всего туристов прибыло из России. Так, их число в этом году выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2,6 миллиона отдыхающих.

На втором месте по числу туристов в Анталии - Германия. Оттуда прибыли 2,2 миллиона человек. Тройку лидеров по числу отдыхающих замыкает Великобритания с результатов в 1,1 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

