«Есть нюанс!»: Запрет на алкоголь не отпугнет туристов от Саудовской Аравии

«Потенциальный спрос я могу оценить позитивно, потому что эту страну традиционно посещает много россиян. Пока из них 80% - это религиозный туризм. При этом с туристическими целями Саудовская Аравия также открылась для россиян. Есть нюанс с визами, виза является формальным инструментом в данном случае, но сейчас стоит 150 долларов. Сама Саудовская Аравия обладает рядом преимуществ, там есть событийный туризм, включая этапы Формулы-1. Также это совмещение религиозного и экскурсионного туризма, а буквально скоро мы увидим открытие огромного кластера на Красном море, где все международные бренды откроют свои отели», - рассказал он.

Мурадян напомнил, что в Саудовской Аравии полностью запрещен алкоголь, но даже этот фактор не мешает стране в плане туристического развития.

«Единственный фактор, который лишь потенциально может отпугнуть туристов, заключается в том, что Саудовская Аравия – это «сухая» страна, алкоголь там запрещен полностью. Но это не помешало крупным брендам выбрать этот регион для открытия своих гостиниц. Это одна из самых богатых стран Ближнего Востока, с огромной территорией. Это очень интересно и самобытно, интерес среди туристов точно будет. Туристическая инфраструктура там уже развита, в крупных городах все для туристов, которые привыкли к дорогим курортам, уже есть», - отметил он.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов отметил, что в России пока нет ни одного туроператора, который был бы готов предложить тур в Саудовскую Аравию.

«Тяжело сказать, что будет в начале 2025 года. Прямое авиасообщение – это хорошо, для нас еще одно направление в дружественную страну. Но будет ли оно пользоваться популярностью с учетом того, что в регионе происходит, не уверен. Сейчас у нас нет ни одного туроператора, который бы формировал туристические пакеты в Саудовскую Аравию. Гостиницы и сервис там есть, но все зависит не от страны, а от того, кто возьмет на себя ответственность по организации туров и их продаже», - добавил собеседник НСН.

Российские туристы все чаще выбирают нетривиальные направления для зимних путешествий, в этом сезоне популярными будут страны Африки, а также Латинская Америка, заявил ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».