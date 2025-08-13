«В любое время года сегодня можно найти подходящий для себя морской круиз. Это круглогодичный вид отдыха. Зимние направления – это Персидский залив, Шанхай, Япония. Если хочется экзотики, добро пожаловать в Австралию. Если берем летний период, в топе, конечно, круизы из Сочи и Европа. В Арабских Эмиратах в летний сезон очень жарко», - рассказал он.

По его словам, самым популярным направлением среди россиян сегодня считается Шанхай, так как здесь самые выгодные цены.

«Что касается цен, круизы из Стамбула предстоящей осенью обойдутся примерно в 600 евро на человека. Это недельный круиз, семь-восемь ночей. Если берем Персидский залив, от 700-800 евро. Все зависит от компаний, от уровня теплохода. Можно найти предложение и за 1000 евро, но это еще не люкс. Люкс будет стоить несколько тысяч долларов за неделю. Шанхай, Япония – от 400-500 евро за пять дней, зимой бывает и пониже. Поэтому это у нас хит, потому что цены удивительные. Если вы из Шанхая едете на лайнере, посещаете Японию, у вас безвизовое посещение Японии. Корабли все современные с огромным количеством развлечений. Европа летом стоит гораздо дороже – от 1200 евро за неделю», - отметил собеседник НСН.

Средняя цена круиза по России на теплоходах класса «стандарт» составляет семь-восемь тысяч рублей в день на одного человека, в стоимость входит трехразовое питание и экскурсии, заявила НСН заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

