Стало известно, в каких странах россияне планируют отдохнуть в июне

Граждане России при выборе отдыха за границей в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщает пресс-служба сервиса Aviasales.

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На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований, средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. Также в тройку вошли Грузия и Израиль, где средняя стоимость отдыха составляет 25 и 37 тысяч рублей соответственно.

Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности. Также в перечень попали Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.

Самым популярным местом летнего отдыха россиян будет Сочи, а вот Крым недобирает туристов, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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