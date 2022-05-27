Стало известно, в каких странах россияне планируют отдохнуть в июне
Граждане России при выборе отдыха за границей в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщает пресс-служба сервиса Aviasales.
На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований, средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. Также в тройку вошли Грузия и Израиль, где средняя стоимость отдыха составляет 25 и 37 тысяч рублей соответственно.
Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности. Также в перечень попали Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.
Самым популярным местом летнего отдыха россиян будет Сочи, а вот Крым недобирает туристов, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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