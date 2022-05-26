В Крыму ожидают шесть миллионов туристов в 2022 году

Он выразил уверенность в том, что курортный сезон состоится. По словам парламентария, жители полуострова переживали и гораздо худшие времена, но «умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих».

При этом Константинов отметил, что из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше, по сравнению с прошлым годом, когда на полуострове отдохнули 9,5 млн туристов.

Самым популярным местом летнего отдыха россиян будет Сочи, а вот Крым недобирает туристов, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подтвердил «Радиоточке НСН» яркую выраженность «тренда на Сочи».

