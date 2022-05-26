В Крыму ожидают шесть миллионов туристов в 2022 году
Число приехавших отдыхающих в Крым в текущем году достигнет шести миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента республики Владимира Константинова.
Он выразил уверенность в том, что курортный сезон состоится. По словам парламентария, жители полуострова переживали и гораздо худшие времена, но «умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих».
При этом Константинов отметил, что из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше, по сравнению с прошлым годом, когда на полуострове отдохнули 9,5 млн туристов.
Самым популярным местом летнего отдыха россиян будет Сочи, а вот Крым недобирает туристов, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подтвердил «Радиоточке НСН» яркую выраженность «тренда на Сочи».
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