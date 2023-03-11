Стало известно, когда начнется запуск электронных виз для иностранных туристов в России

Электронные визы и специальные платежные карты для туристов из-за рубежа запустят в России в 2023 году. Об этом заявила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая, передает «Интерфакс».

Эксперт назвал страны, которые привлекут россиян безвизовым режимом

По ее словам, эти меры позволят стимулировать въездной туризм в РФ.

«В этом году электронные визы заработают», — заявила она на Пятом конгрессе турагентств.

Татьяна Шаршавицкая уточнила, что уход с российского рынка международных платежных систем Visa и MasterCard потребовал разработать специальные карты для иностранных путешественников. Проблему платежей намерены решить с помощью «Карты туриста».

Шаршавицкая заявила, что ведомство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что роста числа иностранных туристов в РФ после того, как гражданам 19 стран разрешили оформить туристическую визу по брони в гостинице, ждать не приходится, передает «Интерфакс».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ТуристыПутешествияПутешественникРоссияИностранцыТуризмВиза
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