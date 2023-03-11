Стало известно, когда начнется запуск электронных виз для иностранных туристов в России

По ее словам, эти меры позволят стимулировать въездной туризм в РФ.

«В этом году электронные визы заработают», — заявила она на Пятом конгрессе турагентств.

Татьяна Шаршавицкая уточнила, что уход с российского рынка международных платежных систем Visa и MasterCard потребовал разработать специальные карты для иностранных путешественников. Проблему платежей намерены решить с помощью «Карты туриста».

Шаршавицкая заявила, что ведомство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что роста числа иностранных туристов в РФ после того, как гражданам 19 стран разрешили оформить туристическую визу по брони в гостинице, ждать не приходится, передает «Интерфакс».





