Эксперт назвал страны, которые привлекут россиян безвизовым режимом
Эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что Бахрейн, Омар, Ангола, Багамы и другие страны, с которыми хотят договориться о безвизовом режиме, не заинтересуют российских туристов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, многие россияне даже не знают названия этих государств.
Он отметил, что при введении безвизового режима туристов из России заинтересуют Индия, Индонезия, Малайзия и Мексика, а также Филиппины, где они смогут насладиться отдыхом высокого класса.
«Мы очень ждём безвизовый режим для Филиппин. Это отдых ВИП-сегмента», — рассказал эксперт.
Мельник добавил, что многим будет интересна Саудовская Аравия, однако её неизбежно будут сравнивать с ОАЭ, а приезжать в Сирию россияне не спешат, потому что на её территории проходят военные действия.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, сообщает RT.
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