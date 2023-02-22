В Ассоциации туроператоров России не ждут увеличения числа иностранных туристов

Роста числа иностранных туристов в РФ после того, как гражданам 19 стран разрешили оформить туристическую визу по брони в гостинице, ждать не приходится. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, сообщает «Интерфакс».

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, уменьшение числа иностранных туристов связано не с визовыми проблемами.