В Ассоциации туроператоров России не ждут увеличения числа иностранных туристов

Роста числа иностранных туристов в РФ после того, как гражданам 19 стран разрешили оформить туристическую визу по брони в гостинице, ждать не приходится. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, сообщает «Интерфакс».

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, уменьшение числа иностранных туристов связано не с визовыми проблемами.

АТОР: В России не хватает премиальных объектов размещения туристов

Она подчеркнула, что прежде всего турпоток в Россию сдерживает отсутствие прямых рейсов с целым рядом стран, а также невозможность пользоваться в РФ кредитными картами Visa и Mastercard иностранных банков.

Ломидзе считает, что визовые послабления предназначены, прежде всего, для бизнес-поездок.

Ранее, как сообщила НСН, в АТОР рассказали, что около 190 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВизыТуристыИностранцыМайя ЛомидзеАТОР
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