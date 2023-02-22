В Ассоциации туроператоров России не ждут увеличения числа иностранных туристов
Роста числа иностранных туристов в РФ после того, как гражданам 19 стран разрешили оформить туристическую визу по брони в гостинице, ждать не приходится. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, сообщает «Интерфакс».
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, уменьшение числа иностранных туристов связано не с визовыми проблемами.
Она подчеркнула, что прежде всего турпоток в Россию сдерживает отсутствие прямых рейсов с целым рядом стран, а также невозможность пользоваться в РФ кредитными картами Visa и Mastercard иностранных банков.
Ломидзе считает, что визовые послабления предназначены, прежде всего, для бизнес-поездок.
Ранее, как сообщила НСН, в АТОР рассказали, что около 190 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2022 году.
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