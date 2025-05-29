Россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска внутри страны

В качестве альтернативы эксперт порекомендовала рассмотреть поездки в марте и апреле. В это время сохраняется благоприятная ситуация на горнолыжных курортах, а в южных регионах страны — Крыму, Астрахани и на Кавказе — уже ощущается весеннее потепление при относительно низком туристическом спросе. Май также подходит для путешествий: в центральной части России в это время устанавливается комфортная погода, а на юге — мягкий климат и умеренные цены. Особенно выгодными, по словам Масловой, считаются поездки до начала месяца и после 10 мая.

Сентябрь экономист назвала оптимальным для отдыха на морских курортах. В этот период жара спадает, вода остается теплой, а число отдыхающих сокращается, что способствует снижению цен. Октябрь и ноябрь, как указала Маслова, подходят для культурного туризма. Поездки в такие города, как Санкт-Петербург, Казань и Великий Новгород, позволяют насладиться достопримечательностями без очередей и с меньшими расходами на билеты и проживание, передает «Радиоточка НСН».

