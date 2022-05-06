Стало известно, где россияне проведут летний отпуск
Стало известно, сколько россиян планируют летом отдыхать в стране и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, говорится в исследовании Rambler&Co.
Опросив 700 тысяч пользователей специалисты выяснили, что 81 процент из них хотят провести летний отпуск в РФ. Самым популярным направлением стало черноморское побережье, куда планируют поехать 37 процентов опрошенных.
Изучать города Центральной России, в том числе Москву и Санкт-Петербург будут 18 процентов россиян. На Урал и Алтай поедет каждый десятый участник исследования. Восемь процентов путешественников выберут Поволжье, еще семь процентов — Сибирь.
Шесть процентов путешественников планируют посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ. По четыре процента россиян запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.
Напомним, Сочи в этом году откажется от международной награды для пляжей «Голубой флаг» из-за неблагоприятной политической ситуации.
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