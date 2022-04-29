Сочи заявил о переходе пляжей на стандарты Ростуризма вместо международных

Сочи в этом году откажется от международной награды для пляжей «Голубой флаг» из-за неблагоприятной политической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации после совещания по летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае ранее в пятницу.

В администрации отметили, что взамен награды будут подгонять свои пляжи под стандарты Ростуризма, которые, по данным мэра города Алексея Копайгородского, являются жестче международных требований. При этом из 188 пляжей региона уже 30 прошли сертификацию Федерального агентства по туризму.

В оценку пляжа входит степень чистоты моря и побережья, безопасность и доступность отдыха и уровень благоустройства инфраструктуры.

