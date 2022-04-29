СМИ: представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ

Число рейсов в Россию со стороны турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines предложено увеличить, сообщают «Известия».

В Турции создадут еще одну авиакомпанию для перевозок россиян

Недостаток провозных мощностей на популярные у россиян курорты Турции создаст искусственный дефицит предложения, что чревато ростом цен на перелеты на турецком направлении.

Как сообщил председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, стоимость проданных путевок в Турцию оценивается в 40 млрд рублей. Однако если количество рейсов не увеличится, туроператоры не смогут вернуть россиянам средства за путевки.

Напомним, в Анталье будет создана авиакомпания, которая сделает акцент на перевозку в Турцию российских туристов. Её создание завершится в ближайшее время.

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