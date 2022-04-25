«Стало больше на 15%»: В России появятся новые отели и гостиницы
Александр Осауленко рассказал, что в 2023 году на Камчатке появятся первые пятизвёздочные отели.
В России активно идет процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярные внутренние направления, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.
«У нас два года назад государство создало корпорацию «Туризм.РФ», основная задача которой развитие инфраструктуры – в первую очередь, объекты размещения. И до этого инфраструктура развивалась, основная задача – ускорить динамику этих процессов. Если раньше, условно говоря, в год сдавалось десять отелей по России, то теперь речь должна идти о 25-30. Конечно, есть куда расти, но в этом году ожидается прирост. На Камчатке, например, нет ни одного пятизвездочного отеля – сейчас там строится сразу два со сроком сдачи в 2023 году», - отметил он.
В свою очередь коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что за последний месяц на платформе бронирования увеличилось число отелей и гостиниц.
«За крайний месяц стало больше на 15% объектов размещения – это отели, гостиницы и апартаменты. При этом просто так построить отель и получить пять звезд не проходит уже, ввели жесткую классификацию», - рассказал Исаев.
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