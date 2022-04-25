«Стало больше на 15%»: В России появятся новые отели и гостиницы

В свою очередь коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что за последний месяц на платформе бронирования увеличилось число отелей и гостиниц.

«За крайний месяц стало больше на 15% объектов размещения – это отели, гостиницы и апартаменты. При этом просто так построить отель и получить пять звезд не проходит уже, ввели жесткую классификацию», - рассказал Исаев.

