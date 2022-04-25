«Казань - топ-1»: Названы самые популярные внутренние направления на майские праздники
Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев отметил, что многие регионы в этом году опережают Сочи по объективным причинам, лидирует Казань.
Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.
«Статистика очень интересная, на первом месте – Казань, далее Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала, Псков, только потом Сочи. По объективным причинам, потому что это желтая зона. На самом деле мест для проведения отпуска и получения колоссальных впечатлений в России немерено. Дагестан – там сумасшедшей красоты горы, места, Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять – с какой целью ехать», - рассказал Исаев.
При этом, по его словам, на некоторых направлениях сохраняются проблемы с размещением, например, в Алтае.
С начала введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.
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