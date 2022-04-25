«Казань - топ-1»: Названы самые популярные внутренние направления на майские праздники

При этом, по его словам, на некоторых направлениях сохраняются проблемы с размещением, например, в Алтае.

С начала введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.

