Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха зимой

Турция, Таиланд и ОАЭ вошли в тройку самых популярных стран среди россиян для зимнего отдыха, сообщили в АТОР.

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На первом месте обосновалась Турция – в европейскую страну прошлой зимой съездили чуть менее трети российских туристов. Второе место досталось Таиланду, третье – ОАЭ.

Эксперты также отмечают рост туристического потока на Шри-Ланку, в отличие от Кубы, Сейшел и Египта. В ассоциации объяснили это следствием недостаточного объема авиаперевозки.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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