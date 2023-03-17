Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха зимой
Турция, Таиланд и ОАЭ вошли в тройку самых популярных стран среди россиян для зимнего отдыха, сообщили в АТОР.
На первом месте обосновалась Турция – в европейскую страну прошлой зимой съездили чуть менее трети российских туристов. Второе место досталось Таиланду, третье – ОАЭ.
Эксперты также отмечают рост туристического потока на Шри-Ланку, в отличие от Кубы, Сейшел и Египта. В ассоциации объяснили это следствием недостаточного объема авиаперевозки.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru