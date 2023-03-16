Россия и Шри-Ланка увеличат число рейсов между странами

Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо-Москва до 21 рейса в неделю, сообщили в Росавиации.

На сегодняшний день на Шри-Ланку летают три российские авиакомпании: «Аэрофлот», Azur Air и «Red Wings».

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН заявил, что введенный в России стандарт системы «все включено» является шаблоном для отелей, однако их нельзя заставить его выполнять в обязательном порядке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмШри-Ланка
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