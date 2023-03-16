Россия и Шри-Ланка увеличат число рейсов между странами
16 марта 202311:31
Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо-Москва до 21 рейса в неделю, сообщили в Росавиации.
На сегодняшний день на Шри-Ланку летают три российские авиакомпании: «Аэрофлот», Azur Air и «Red Wings».
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН заявил, что введенный в России стандарт системы «все включено» является шаблоном для отелей, однако их нельзя заставить его выполнять в обязательном порядке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
- Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
- Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
- Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
- Аксенов заявил, что у Украины нет шансов взять Крым
- Спрос на кофе в России снизился на 18% с начала года
16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru