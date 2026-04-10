Таиланд планирует приобрести 2 млн тонн минеральных удобрений из России
Таиланд намерен закупить 2 млн тонн минеральных удобрений из России для поддержки своего сельскохозяйственного сектора. Об этом заявил министр сельского хозяйства королевства Сурия Тынгрунгрыангкит, передает телеканал The Reporters.
По словам министра, в период праздника Сонгкран - традиционного Нового года, который отмечают 13-15 апреля - Таиланд ускорит переговоры об импорте удобрений из РФ в целях смягчения дефицита. Кроме того, королевство намерено налаживать производство органических удобрений, чтобы сократить импорт.
«В ходе переговоров с Россией, куда я поеду, мы планируем договориться о дополнительной поставке 2 млн тонн минеральных удобрений для удовлетворения спроса в предстоящем посевном сезоне и решения проблемы накопления удобрений», - отметил Тынгрунгрыангкит.
Между тем научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королев в беседе с Ura.ru сообщил, что Россия по разным оценкам занимает первое место по совокупному экспорту калийных удобрений в Юго-Восточную Азию.
- Таиланд планирует приобрести 2 млн тонн минеральных удобрений из России
