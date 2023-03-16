АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%
Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне этого года по сравнению с 2022 годом возросла на 12, 16 и 18% соответственно. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на презентацию вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.
Отмечается, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей. В Геленджике можно остановиться на ночь в среднем за 3,5 тысячи. Стоимость размещения на одну ночь в отеле Анапы составляет около трех тысяч рублей.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, указывал он, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Путин: в России смягчат ограничения по выводу из страны дивидендов западных компаний
- АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%
- Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля
- Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года
- СМИ: Упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя
- ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек
- Путин рассказал о множестве друзей России на Западе
- Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток
- Депутат Абдалкин, смотревший Путина с лапшой на ушах, получил штраф
- Военный эксперт рассказал о тактике борьбы России с ПВО Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru