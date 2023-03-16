АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%

Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне этого года по сравнению с 2022 годом возросла на 12, 16 и 18% соответственно. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на презентацию вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

АТОР: в 2023 году россияне стали больше тратить на турпоездки

Отмечается, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей. В Геленджике можно остановиться на ночь в среднем за 3,5 тысячи. Стоимость размещения на одну ночь в отеле Анапы составляет около трех тысяч рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, указывал он, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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