АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%

Отмечается, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей. В Геленджике можно остановиться на ночь в среднем за 3,5 тысячи. Стоимость размещения на одну ночь в отеле Анапы составляет около трех тысяч рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, указывал он, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.

