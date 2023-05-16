Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

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Свой первый рейс из Тбилиси в Москву 20 мая. Полеты будут проходить семь дней в неделю.

ранее авиакомпания «Азимут» сообщила, что выполнит первый прямой рейс из Москвы в грузинскую столицу 19 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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