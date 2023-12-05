Средняя цена за номер в отелях Москвы выросла на 24% в 2023 году
Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет стоимость за номер, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Commonwealth Partnership (CMWP).
В 2023 году загрузка столичных отелей выросла на 11%, а цена за номер – на 24%. Отели уверенно восстанавливают допандемийный уровень.
До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в российских отелях выросли цены. Он сослался на данные Росстата и уточнил, что с начала года в сегменте 2-3 «звезды» рост составил 8-11%, в премиальных отелях 4-5 «звёзд» - 14%.
«Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены... Здесь главное - наращивание номерного фонда», - указал министр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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