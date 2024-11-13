Минобороны: Над территорией России сбили 29 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над территорией России, передает Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c БПЛА самолетного типа по объектам в РФ.

«Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над территорией Брянской области», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, три дрона сбили над Пензенской областью, еще два – над Воронежской.

Накануне вечером военные уничтожили 13 дронов ВСУ в Брянской и Белгородской областях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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