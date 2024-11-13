В КНР заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории

Отношения Китая и Россия достигли самого высокого уровня в истории, считает глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Как отметил Чэнь Вэньцин, отношения двух стран, направляемые стратегическим планированием и договоренностями лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, достигли наиболее высокого уровня — «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». Пекин и Москва придерживаются взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, укрепляют политическое и стратегическое доверие и поддерживают друг друга в защите основных интересов.

Кроме того, Чэнь Вэньцин подчеркнул, что стороны углубляют стратегическое сотрудничество и продвигают практическое взаимодействие в различных областях.

«Две страны установили образец сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными странами», — добавил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином носят «беспрецедентно высокий характер», напоминает Ura.ru.

