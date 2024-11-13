В КНР заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории
Отношения Китая и Россия достигли самого высокого уровня в истории, считает глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Как отметил Чэнь Вэньцин, отношения двух стран, направляемые стратегическим планированием и договоренностями лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, достигли наиболее высокого уровня — «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». Пекин и Москва придерживаются взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, укрепляют политическое и стратегическое доверие и поддерживают друг друга в защите основных интересов.
Кроме того, Чэнь Вэньцин подчеркнул, что стороны углубляют стратегическое сотрудничество и продвигают практическое взаимодействие в различных областях.
«Две страны установили образец сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными странами», — добавил политик.
Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином носят «беспрецедентно высокий характер», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Зарплаты новогодних артистов в РФ составят 20-200 тысяч рублей
- Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов
- Минобороны: Над территорией России сбили 29 украинских БПЛА
- В КНР заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории
- В Якутии внедрили первых цифровых ИИ-телеведущих
- В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех дронов
- Трамп выбрал главой Пентагона телеведущего
- Власюк: Санкции Украины вынудят авиаперевозчиков отказаться от работы на российском рынке
- Опубликовано видео взорванной дамбы Кураховского водохранилища
- Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru