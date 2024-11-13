В секторе Газа погибли более 240 сотрудников ООН

Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН достигло 241. Об этом сообщает представительство управления организации по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.

Отмечается, что с начала конфликта в регионе погибли 237 работников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и по одному сотруднику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), программы развития, управления по обслуживанию проектов, департамента охраны и безопасности.

По данным ООН, всего в Газе погибли 326 представителей международных гуманитарных организаций. В частности, в их число входят 33 сотрудника и добровольца Палестинского общества Красного Полумесяца.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль высказал мнение, что урегулирование конфликта в Газе должно проходить при правительстве Израиля и при наличии «серьезного стремления» Тель-Авива к миру, пишут Известия.

