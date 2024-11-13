В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех дронов

Место падения трех беспилотников обнаружили в Пензе. Об этом сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне

«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный... обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительной информации, жилые дома не повреждены, никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее обломки БПЛА упали в Воронежской области, в результате было незначительно повреждено здание промышленного предприятия, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиПензаПензенская Область

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