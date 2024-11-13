Исследование: Зарплаты новогодних артистов в РФ составят 20-200 тысяч рублей
Зарплаты новогодних артистов в России в предстоящие праздники составят 20-200 тысяч рублей, выяснили аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». Об этом пишет «Лента.ру».
Специалисты изучили вакансии новогодних артистов, размещенные на платформе. Оплата в этом сегменте зависит от определенных факторов, в том числе количества смен и возможности работать в новогоднюю ночь.
Так, одни из самых больших зарплат предлагают артистам в Москве. Исполнителям ролей армянского, грузинского, азербайджанского, татарского Деда Мороза могут заплатить до 200 тысяч рублей. Таким аниматорам предстоит с середины декабря и до начала января участвовать в мероприятиях и выездах на дом.
Размер предлагаемых артистам окладов традиционно ниже в регионах. Например, в Уфе приглашенным Деду Морозу и Снегурочке готовы заплатить до 60 тысяч рублей, в Казани предлагают до 20 тысяч танцующему Деду Морозу, а аниматору, готовому работать в паре со Снегурочкой в Москве и Подмосковье, заплатят до 100 тысяч.
Ранее стало известно, что цены на визит Деда Мороза на праздник в 2024 году выросли. По данным специализированных агентств, поздравление от новогоднего волшебника в паре со Снегурочкой обойдется в 8900-17 900 рублей в зависимости от времени, пишет Ura.ru.
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