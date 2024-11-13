Трамп выбрал главой Пентагона телеведущего

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп номинировал на пост главы Пентагона Пита Хегсета, следует из заявления политика.

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По словам Трампа, «Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он является ветераном боевых действий, прослужив в Ираке и Афганистане. Он работает ведущим на телеканале Fox News.

Ранее стало известно, что Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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