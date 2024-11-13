Трамп выбрал главой Пентагона телеведущего

По словам Трампа, «Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он является ветераном боевых действий, прослужив в Ираке и Афганистане. Он работает ведущим на телеканале Fox News.

Ранее стало известно, что Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

