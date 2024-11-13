Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов
Нигер пригласил компании из России для разведки и добычи природных ресурсов, заявил министр горнодобывающей промышленности республики Усман Абарчи. Об этом он рассказал на Форуме партнерства «Россия-Африка» в Сочи, пишет РИА Новости.
По словам Абарчи, уже состоялись встречи с российскими компаниями, заинтересованными в разведке и добыче природных ресурсов в Нигере.
«И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», — подчеркнул министр.
Между тем замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что РФ ведет работу по открытию посольства страны в Нигере, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru