Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов

Нигер пригласил компании из России для разведки и добычи природных ресурсов, заявил министр горнодобывающей промышленности республики Усман Абарчи. Об этом он рассказал на Форуме партнерства «Россия-Африка» в Сочи, пишет РИА Новости.

По словам Абарчи, уже состоялись встречи с российскими компаниями, заинтересованными в разведке и добыче природных ресурсов в Нигере.

«И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», — подчеркнул министр.

Между тем замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что РФ ведет работу по открытию посольства страны в Нигере, пишет RT.

