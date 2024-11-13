Часть города Шебекино обесточена после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, часть населенного пункта осталась без электричества. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Перебиты линии электропередач — часть города остается временно без света», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков указал, что из-за обстрела в пяти частных домах были выбиты окна, на территории одного из домовладений посечены забор и гараж, повреждены три легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.
Ранее над территорией Белгородской области уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа, напоминает 360.ru.
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