Власюк: Санкции Украины вынудят авиаперевозчиков отказаться от работы на российском рынке
Антироссийские санкции Украины в отношении сервисных служб аэропортов РФ введены с целью помешать Москве привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных стран, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление уполномоченного украинского президента по санкционной политике Владислава Власюка.
По его словам, иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать ограничительные меры, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на рынке РФ из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России и Белоруссии. В список включены 102 компании и 15 физических лиц. До этого Киев ввел ограничения против российской авиационной отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru