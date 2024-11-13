В Якутии внедрили первых цифровых ИИ-телеведущих

Первых телеведущих на основе искусственного интеллекта внедрила национальная вещательная компания «Саха» в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Внедрение ИИ-ведущих открывает новые возможности для создания и подачи цифрового контента. Это часть стратегического курса компании на цифровую трансформацию», — указано в заявлении.

Планируется, что ИИ-ведущих используют для создания контента в соцсетях компании и телеканала «Якутия 24», в дальнейшем их будут применять в телевизионном вещании.

Как отметили в региональном правительстве, телеведущие на основе искусственного интеллекта могут говорить на якутском и русском языках, а их внешность и голоса считали с реальных сотрудников НВК «Саха». Инновация позволит создавать новые виды контента, а также обеспечить гибкость в работе на двух языках.

Между тем президент Владимир Путин назвал ИИ важным инструментом развития в сфере экономики, который поможет решить проблему низкой безработицы, пишет Ura.ru.

