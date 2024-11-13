В Якутии внедрили первых цифровых ИИ-телеведущих
Первых телеведущих на основе искусственного интеллекта внедрила национальная вещательная компания «Саха» в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Внедрение ИИ-ведущих открывает новые возможности для создания и подачи цифрового контента. Это часть стратегического курса компании на цифровую трансформацию», — указано в заявлении.
Планируется, что ИИ-ведущих используют для создания контента в соцсетях компании и телеканала «Якутия 24», в дальнейшем их будут применять в телевизионном вещании.
Как отметили в региональном правительстве, телеведущие на основе искусственного интеллекта могут говорить на якутском и русском языках, а их внешность и голоса считали с реальных сотрудников НВК «Саха». Инновация позволит создавать новые виды контента, а также обеспечить гибкость в работе на двух языках.
Между тем президент Владимир Путин назвал ИИ важным инструментом развития в сфере экономики, который поможет решить проблему низкой безработицы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Зарплаты новогодних артистов в РФ составят 20-200 тысяч рублей
- Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов
- Минобороны: Над территорией России сбили 29 украинских БПЛА
- В КНР заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории
- В Якутии внедрили первых цифровых ИИ-телеведущих
- В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех дронов
- Трамп выбрал главой Пентагона телеведущего
- Власюк: Санкции Украины вынудят авиаперевозчиков отказаться от работы на российском рынке
- Опубликовано видео взорванной дамбы Кураховского водохранилища
- Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru