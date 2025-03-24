«Взвинтит цены»: К чему приведет исправление данных в невозвратных авиабилетах

По его словам, в случае введения «периода охлаждения» авиакомпании будут вынуждены закладывать в стоимость билетов риски, следовательно, цена на билеты станет выше.

«Невозвратные билеты создавались для того, чтобы авиакомпании могли продавать билеты по самым низким тарифам, потому что авиакомпании нуждаются в заблаговременном финансировании. То есть, пассажиры покупают невозвратные билеты за два-три месяца до полета, а авиакомпании имеют гарантию, что эти деньги отправятся на организацию будущего рейса. Если мы сейчас будем вводить какие-то периоды охлаждения, мы фактически отменяем невозвратность этих билетов. Это означает, что авиакомпаниям придется в этот тариф закладывать риски, что эти деньги у них могут забрать назад. Следовательно, пострадают все остальные пассажиры, которые будут лишены самых низких дешевых тарифов», - заключил эксперт.

Ранее в России появилась скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Скидка будет действовать для детей до 18 лет в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса.

