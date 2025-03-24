«Взвинтит цены»: К чему приведет исправление данных в невозвратных авиабилетах
В случае ошибки в невозвратном авиабилете пассажиры смогут ее исправить через колл-центр, но в таком случае авиакомпании нужно будет закладывать риски в цену, сказал НСН Роман Гусаров.
Невозвратные билеты создавались для того, чтобы авиакомпании могли продавать билеты по самым низким тарифам, если будут вводиться какие-то «периоды охлаждения», то билеты просто подорожают, сказал в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Минтранс предложил рассмотреть введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, сообщила ранее газета «Коммерсант». Отмечалось, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления. Позже Минтранс заявил, что не поддерживает введение «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда и самолеты. Гусаров назвал подобную меру вредной и ничем не обоснованной.
«Эта мера не просто избыточна, она крайне вредна и ничем и не обоснована. Не существует статистики по неправильно оформленным билетам. Пассажиры иногда допускают ошибки при бронировании билетов, однако в подавляющем большинстве случаев это мелкие ошибки, которые можно без проблем исправить, позвонив в колл-центр авиакомпании. Они спокойно вносят в бронирование до двух исправлений. Пассажиры, которые путают июнь с июлем или Краснодар с Красноярском, - редкие случаи», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае введения «периода охлаждения» авиакомпании будут вынуждены закладывать в стоимость билетов риски, следовательно, цена на билеты станет выше.
«Невозвратные билеты создавались для того, чтобы авиакомпании могли продавать билеты по самым низким тарифам, потому что авиакомпании нуждаются в заблаговременном финансировании. То есть, пассажиры покупают невозвратные билеты за два-три месяца до полета, а авиакомпании имеют гарантию, что эти деньги отправятся на организацию будущего рейса. Если мы сейчас будем вводить какие-то периоды охлаждения, мы фактически отменяем невозвратность этих билетов. Это означает, что авиакомпаниям придется в этот тариф закладывать риски, что эти деньги у них могут забрать назад. Следовательно, пострадают все остальные пассажиры, которые будут лишены самых низких дешевых тарифов», - заключил эксперт.
Ранее в России появилась скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Скидка будет действовать для детей до 18 лет в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса.
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