СМИ: Сотни россиян в Египте экстренно вывезли из отеля из-за антисанитарии

В связи с этим туристы обратились с жалобами в свои компании и этой ночью их экстренно переселили. При этом отмечается, что персонал White Valley Palace не понял причины отъезда гостей.

Ранее стало известно, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечению пострадавших российских туристов с потерпевшего крушение батискафа в Египте, возьмёт на себя страховая компания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

