СМИ: Сотни россиян в Египте экстренно вывезли из отеля из-за антисанитарии
Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель в Египте из-за антисанитарии и отсутствия электричества, сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что речь идет об отеле White Valley Palace в Хургаде.
По данным Telegram-канала, отель оказался совершенно не готов к открытию нового сезона: там периодически не работал Wi-F, свет отключали на 8 часов, в номерах не проводилась уборка, а кафетерий был переполнен грязной посудой.
В связи с этим туристы обратились с жалобами в свои компании и этой ночью их экстренно переселили. При этом отмечается, что персонал White Valley Palace не понял причины отъезда гостей.
Ранее стало известно, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечению пострадавших российских туристов с потерпевшего крушение батискафа в Египте, возьмёт на себя страховая компания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru