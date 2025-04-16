СМИ: Сотни россиян в Египте экстренно вывезли из отеля из-за антисанитарии

Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель в Египте из-за антисанитарии и отсутствия электричества, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что речь идет об отеле White Valley Palace в Хургаде.

По данным Telegram-канала, отель оказался совершенно не готов к открытию нового сезона: там периодически не работал Wi-F, свет отключали на 8 часов, в номерах не проводилась уборка, а кафетерий был переполнен грязной посудой.

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В связи с этим туристы обратились с жалобами в свои компании и этой ночью их экстренно переселили. При этом отмечается, что персонал White Valley Palace не понял причины отъезда гостей.

Ранее стало известно, что все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечению пострадавших российских туристов с потерпевшего крушение батискафа в Египте, возьмёт на себя страховая компания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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