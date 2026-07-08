Украинские БПЛА ударили по станции на газопроводе «Голубой поток»

Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», через которую осуществляется поставка газа по нитке «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром».

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Инцидент произошел вечером 7 июля. Ведется ликвидация последствий удара. В корпорации отметили, что целью удара был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. При этом в сообщении отмечается, что нарушения поставок удалось избежать, благодаря своевременным мерам.

«Голубой поток» был запущен в декабре 2002 года. Это пролегающий по дну Черного моря газопровод из России в Турцию. Нитка используется для прямых поставок российского природного газа на турецкий рынок, независимо от сухопутных транзитных коридоров.

Также ночью ВСУ атаковали дронами два танкера в акватории Таганрогского залива, уточняет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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