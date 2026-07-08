Украинские БПЛА ударили по станции на газопроводе «Голубой поток»
Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», через которую осуществляется поставка газа по нитке «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром».
Инцидент произошел вечером 7 июля. Ведется ликвидация последствий удара. В корпорации отметили, что целью удара был срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. При этом в сообщении отмечается, что нарушения поставок удалось избежать, благодаря своевременным мерам.
«Голубой поток» был запущен в декабре 2002 года. Это пролегающий по дну Черного моря газопровод из России в Турцию. Нитка используется для прямых поставок российского природного газа на турецкий рынок, независимо от сухопутных транзитных коридоров.
Также ночью ВСУ атаковали дронами два танкера в акватории Таганрогского залива, уточняет «Радиоточка НСН».
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